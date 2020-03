XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,901 EUR +6,98% (25.03.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,959 EUR +5,65% (25.03.2020, 14:14)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF), senkt aber das Kursziel von 13 auf 11 Euro.Im Geschäftsjahr 2019 habe der Versorger wie angekündigt noch neben einer Umsatzverbesserung auch eine Erhöhung beim bereinigten EBIT sowie beim bereinigten Konzernüberschuss aufweisen und den zuletzt aufgrund des vollzogenen Erwerbs von innogy erhöhten Ausblick erfüllen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Dividendenvorschlag umfasse wie angestrebt 0,46 Euro je Aktie. Bis einschließlich 2022 werde weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Doch seien auch beim deutschen Energiekonzern die Folgen der Coronavirus-Krise derzeit nicht absehbar.Vor dem Hintergrund der mittel- bis langfristig guten Aussichten des Unternehmens bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie, reduziert aber aufgrund der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheiten das Kursziel von 13 auf 11 Euro. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: