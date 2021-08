XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON habe am Mittwochmorgen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Chancen stünden jetzt gut, dass die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch in Angriff nehme. Sollte diese Hürde gemeistert werden, könnte der Versorger bis zum Zwei-Jahres-Hoch steigen. Nach Kursen von 10,70 Euro heute Morgen sei die E.ON-Aktie auf zwei Cent am Widerstand dran gewesen. Seitdem setze sie jedoch wieder zurück. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, steige erst nach Überwinden des Widerstands bei E.ON ein., so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.08.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.