XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,039 EUR +2,01% (26.03.2020, 14:20)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,065 EUR +1,16% (26.03.2020, 14:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (26.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Zahlen von E.ON und der Ausblick auf das laufende Jahr seien am Markt gut angekommen. Vor allem die Aussagen zur Dividende seien überraschend positiv ausgefallen. Auch am Donnerstag würden die Papiere des Versorgers zu den stärksten Werten im DAX zählen. Weiter positiv dürfte vor allem wirken, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie "begrenzt" seien.Der Vorteil von E.ON liege darin, dass das staatlich regulierte Netzgeschäft 80 Prozent der Erträge beisteuere. Würden die Einnahmen in diesem Jahr geringer ausfallen, billige der Regulierer im kommenden Jahr Mehreinnahmen - so, dass negative Effekte durch ein geringeres transportiertes Stromvolumen wieder kompensiert werden könnten.Im Vertrieb dagegen mache sich der sinkende Stromverbrauch der Industrie zwar bemerkbar. Allerdings mache das Geschäft mit Großkunden laut Finanzchef Marc Spieker lediglich zwei Prozent des Gesamtergebnisses aus. "Aus heutiger Sicht sind die Gesamtauswirkungen auf Cash, Ergebnis und Investitionen tatsächlich begrenzt", so Spieker. In den Privathaushalten dürfte der Stromverbrauch durch die Corona-Krise ohnehin sogar leicht steigen.Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: