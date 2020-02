ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Der STOXX Europe 600 Utilities im Allgemeinen und die E.ON-Aktie im Speziellen seien mit einem zweistelligen Kurszuwachs sehr erfolgreich in das neue Börsenjahr gestartet. Mittlerweile lote der Einzeltitel die erste Zielzone der Analysten in Form des 2017er-Hochs und des Tiefs von 2011 (10,81/10,96 EUR) aus. Ein Sprung über diese Hürden würde dem grundsätzlichen Stimmungswandel gegenüber dem Versorger zusätzlichen Nachdruck verleihen. Wichtige Vorboten würden dabei der Trendbruch bzw. die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie die lehrbuchmäßige Haussephase darstellen, welche die objektive Auswertung des "HSBC Trendkompass" derzeit signalisiere. Aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks ergebe sich zudem ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von rund 12,40 EUR. Um es auf den Punkt zu bringen: Zwei unterschiedliche charttechnische Kriterien würden demnach ein Lüften des beschriebenen Deckels nahe legen! Den Stopp für bestehende Long-Engagements könnten Anleger auf das Niveau der verschiedenen Hochs bei rund 10 EUR nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,936 EUR +1,84% (11.02.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,978 EUR +0,44% (12.02.2020, 08:43)