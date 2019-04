XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Mittwoch würden die E.ON-Papiere ihre Verlustserie der vergangenen Tage fortsetzen. Durch die anhaltenden Kursverluste sei die wichtige 10-Euro-Marke für den Versorger inzwischen weiter in die Ferne gerückt. Charttechnisch bleibe es aber spannend. Diese Kursmarken müssten Anleger jetzt unbedingt im Auge behalten.Die Anleger würden nach weiteren Neuigkeiten zum innogy-Deal verlangen. Da diese jedoch auf sich warten lassen würden, zeige die Aktie aktuell wenig Bewegung. Sollte E.ON weitere Details zur Fusion bekannt geben, könnte der DAX-Titel jedoch schnell neuen Schwung gewinnen.Durch die Übernahme der RWE-Tochter rüste sich E.ON für die Zukunft und fokussiere sich zukünftig auf das Netz- und Vertriebsgeschäft. Zusätzlich zu dem Endkundengeschäft von innogy würden die Essener von RWE eine Mitgift in Höhe von 1,7 Milliarden Euro erhalten.Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Zudem sollte der Rücksetzer nicht endlos andauern, denn bei 9,50 Euro befinde sich bereits die erste Rebound-Marke. Darunter warte noch die Unterstützung bei 9,25 Euro. Die Aktie bleibe auf der Empfehlungsliste. Neueinsteiger warten jedoch vorerst die nachhaltige Überwindung der 10-Euro-Marke ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zu der E.ON-Aktie. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: