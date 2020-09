Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,432 EUR +0,83% (23.09.2020, 08:51)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (23.09.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON: Weitere Verkaufswelle droht - ChartanalyseDie E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) befindet sich seit November 2016 nach einem Tief bei 5,99 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe die Aktie im Februar 2020 versucht einen großen Boden abzuschließen. Allerdings sei sie an der Nackenlinie gescheitert und danach auf 7,60 EUR zurückgefallen. Zwar habe sich der Wert ab März 2020 bis auf 10,81 EUR erholt. Allerdings habe er danach eine kleine Topformation in Form einer SKS ausgebildet. Bereits am 14. Februar sei die Aktie unter die Nackenlinie abgefallen. Seit dem Bruch des EMA 200 vom Freitag stehe sie unter größerem Verkaufsdruck.Das Chartbild der E.ON-Aktie mache keinen guten Eindruck. Zwar könne es kurzfristig zu einer Erholung in Richtung 9,45 EUR oder sogar 9,90 EUR kommen, aber anschließend drohe eine weitere Verkaufswelle in Richtung 8,70 EUR. Damit sich das Chartbild deutlich verbessere, müsste die Aktie stabil über 9,90 EUR ausbrechen. Gelinge dies, dann wäre Platz für einen weitere Anstieg in Richtung 10,81 EUR. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,30 EUR -0,85% (22.09.2020, 17:35)