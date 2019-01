XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (07.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Während die innogy-Übernahme gut vorangehe, stehe bei E.ON 2019 noch das Altgeschäft im Fokus. Erst nach dem Abschluss des Milliardendeals verabschiede sich der Versorger aus der Stromerzeugung - dem langjährigen Kerngeschäft, das auch für die Bilanz des abgelaufenen Jahres von entscheidender Bedeutung gewesen sei. Anleger sollten sich die entsprechenden Termine notieren.Am 13. März werde E.ON die Zahlen zum abgelaufenen Gesamtjahr präsentieren. Erwartet werde, dass der Versorger einen Gewinn je Aktie von 0,70 Euro erzielt habe. Der Umsatz solle 50,6 Mrd. Euro betragen, das EBIT 2,94 Mrd. Euro.Nicht vergessen werden sollte auch der Termin für die nächste Dividende. Hier sei es jedoch erst im Mai soweit. Am 14. Mai finde die Hauptversammlung statt, Ausschüttungstag dürfte voraussichtlich der 17. Mai sein. Die Dividende solle sich dann auf 43 Cent je Aktie belaufen, nach 30 Cent im Vorjahr. Es sei die dritte Steigerung in Folge, die Rendite betrage damit stattliche 4,8%. Positiv zudem: Auch für die nächsten Jahre sei die Ausschüttung kaum gefährdet, allein das lukrative und staatlich garantierte Netzgeschäft sichere E.ON auch künftig attraktive Gewinne.Anleger sollten deshalb kein Stück aus der Hand geben und den Stopp bei 7,80 Euro belassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: