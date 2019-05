XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,586 EUR +0,25% (14.05.2019, 10:49)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Das bereinigte/operative Zahlenwerk für Q1/2019 habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Prognosen und der Markterwartungen bewegt. Die Ergebnisqualität sei äußerst durchwachsen ausgefallen (Ergebnisrückgange bei den im Konzern verbleibenden Bereichen (Vertrieb, Netze), Ergebnisanstiege bei Erneuerbaren Energien (gehe an RWE) und Nicht-Kerngeschäft). Negativ hätten v.a. das deutsche und das britische Vertriebsgeschäft hervorgestochen.Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2019, der keine eindeutige Tendenz (y/y) aufweise, sei bestätigt worden (E.ON-RWE-Transaktionen (Tausch von Vermögensgegenständen mit innogy als zentrales Element) nach wie vor nicht berücksichtigt). Die EU-Kommission habe sich eine Deadline bis zum 23.08.2019 bezüglich der Prüfung der geplanten innogy-Übernahme gesetzt. Damit könne E.ON nach wie vor den Zeitplan einhalten. Nach dem Abschluss der Transaktionen mit RWE wäre E.ON stärker fokussiert (Netze und Vertrieb). Der Analyst halte das Vorhaben nach wie vor für schlüssig.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die E.ON-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 10,00 auf 9,90 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 14.05.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,605 EUR +0,17% (14.05.2019, 11:04)