Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,488 EUR +1,17% (11.11.2020, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,424 EUR +0,49% (11.11.2020, 09:43)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern sehe sich in der Corona-Krise weiter auf Kurs und habe seine Jahresziele bestätigt. Die Märkte hätten sich schneller erholt als gedacht, habe E.ON am Mittwoch mitgeteilt. Das operative Geschäft habe sich in den ersten neun Monaten sehr robust entwickelt. Die aktuellen selektiven Lockdown-Maßnahmen würden laut Konzern keinen maßgeblichen Einfluss auf die Ganzjahresergebnisse haben.Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei in den ersten neun Monaten auf 2,7 Mrd. Euro zurückgegangen. Auf Pro-Forma-Basis seien es im Vorjahreszeitraum 2,99 Mrd. Euro gewesen. Der bereinigte Konzernüberschuss sei ebenfalls gesunken: Von 1,29 Mrd. Euro pro-forma auf 1,1 Mrd. Die Vorjahreszahlen seien angepasst worden: Sie würden auch schon alles beinhalten, was durch das Tauschgeschäft mit RWE und die damit verbundene Aufteilung von Innogy eigentlich erst später dazugekommen sei.Der Rückgang sei überwiegend auf die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und die außergewöhnlich warme Witterung Anfang des Jahres zurückzuführen, so der Versorger in einer Mitteilung. Rund die Hälfte der Ergebnis-Effekte aus Covid-19 würden auf das regulierte Netzgeschäft entfallen. Aufgrund der Regulierung in den unterschiedlichen Märkten könne der Großteil dieser Effekte in den Jahren 2022 bis 2024 aufgeholt werden.Vor dem Hintergrund dieses robusten Ergebnisses habe E.ON die zum Halbjahr um die Ergebniseffekte aus Covid-19 aktualisierte Jahresprognose bestätigt. Der Versorger gehe für das Geschäftsjahr 2020 weiterhin von einem bereinigten Konzern-EBIT in der Bandbreite von 3,6 bis 3,8 Mrd. Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro aus.Die E.ON-Aktie reagiert am Morgen bei Lang & Schwarz mit einem leichten Plus auf den Quartalsbericht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Bereits in den vergangenen Tagen habe der Titel Zugewinne verzeichnen können. DER AKTIONÄR bleibe durchaus zuversichtlich, favorisiere aber weiter die RWE-Aktie. (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link