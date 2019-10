XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,931 EUR -0,43% (02.10.2019, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,936 EUR -0,38% (02.10.2019, 12:31)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (02.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 9,80 Euro auf 9,70 Euro.E.ON und RWE hätten die ersten Transaktionen im Rahmen der im März 2018 geschlossenen umfassenden Vereinbarung vollzogen. So habe RWE seinen 76,8%-igen Anteil an innogy an E.ON übertragen. Gleichzeitig habe E.ON sein Erneuerbare Energien-Geschäft sowie die Minderheitsbeteiligungen an den AKWs Emsland und Grundremmingen an RWE übertragen.Darüber hinaus habe E.ON eine Kapitalerhöhung durchgeführt und die neuen Aktien (440 Mio. Stück) an RWE übertragen. Damit sei RWE nun mit 16,7% größter Einzelaktionär von E.ON. RWE bezeichne den E.ON-Anteil als Finanzbeteiligung. Eine Aufstockung erachte Diermeier als unwahrscheinlich. Nach seiner Einschätzung werde RWE die E.ON-Aktien nach Ablauf der Stillhalteperiode je nach Opportunität kursschonend veräußern.Des Weiteren habe E.ON das freiwillige, öffentliche Übernahmeangebot (ausgelaufen im Juli 2018) für innogy vollzogen (9,4% des innogy-Aktienkapitals angedient). Zusammen mit den am Markt erworbenen innogy-Aktien halte E.ON nun per 26.09. 90,0% an innogy. Das Vorhaben eines umwandlungsrechtlichen Squeeze-out sei bereits Anfang September von E.ON angekündigt worden. Mehrere Aktivitäten von innogy (Erneuerbare Energien, Gasspeicher, KELAG-Beteiligung) sollten so schnell wie möglich in 2020 an RWE übertragen werden. Mit den Transaktionen sei E.ON nach Ansicht des Analysten nun fokussierter aufgestellt (Netze und Kundenlösungen (Vertrieb)). Die größte Herausforderung von E.ON sehe der Analyst weniger in der Integration der innogy-Aktivitäten (Vorbereitungen laufen quasi seit einem Jahr), sondern in der Sanierung der britischen Vertriebsaktivitäten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: