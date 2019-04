Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorger rüste sich für die neue Energiewelt. Mit dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien werde es immer schwieriger, in Stoßzeiten den überschüssigen Strom sinnvoll zu nutzen. Das koppeln von Sektoren gewinne daher zunehmend an Bedeutung. E.ON wolle mit der bundesweiten Initiative "Grünes Gas aus Grünem Strom" die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid vorantreiben.Mithilfe von innovativen Technologien plane der Versorger die Verbindung der Bereiche Wärme, Verkehr und Industrie. Eine Schlüsseltechnologie dafür könnte Power-to-Gas sein.Die Projekte, die E.ON diesbezüglich anstoße, würden sich noch in einem frühen Stadium befinden. Der Bedarf an Lösungen wie Power-to-Gas dürfte aber mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien weiter steigen. Damit verbunden prognostiziere Navigant Research einen steilen Anstieg der installierten Power-to-Gas- und Wasserstoffproduktion.E.ON positioniere sich rechtzeitig für einen möglichen Megatrend in der neuen, modernen Energiewelt. Der DAX-Konzern sei mit der anstehenden innogy-Fusion dafür gut gerüstet und dürfte mit dem künftigen Fokus auf Netze und Vertrieb in der Erfolgsspur bleiben. Investierte Anleger sollten bei der Dividendenperle an Bord bleiben und auch Neueinsteiger könnten weiter zugreifen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,024 EUR -0,52% (11.04.2019, 11:23)