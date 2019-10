XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (01.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Neuordnung in der deutschen Energiebranche nehme Fahrt auf. Nach der Genehmigung des innogy-Deals durch die EU-Wettbewerbshüter würden E.ON und RWE die Umsetzung der Transaktion weiter vorantreiben. Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien von innogy wolle E.ON "so schnell wie möglich im kommenden Jahr" an RWE übertragen.Bereits zum 1. Oktober seien die Erneuerbaren von E.ON selbst an RWE übergegangen. Projekte im Umfang von 6.800 Megawatt, die im Eigentum von E.ON gewesen seien, seien damit an den Wettbewerber übertragen worden. Im kommenden Jahr solle dann die Sparte von innogy folgen.Trotz der Trennung von der Stromerzeugung bleibe E.ON dem grünen Strom verbunden. "Mehr als 90 Prozent der neu errichteten Wind- und Solarkraftwerke in unseren Regionen schließen wir durch unsere Netze an das Energiesystem an", so Konzernchef Johannes Teyssen. Auch mit Photovoltaik- und Speicherlösungen sowie Smart Home Anwendungen wolle E.ON den Erneuerbaren Energien treu bleiben.Die E.ON-Aktie bleibt aktuell eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Branchenfavorit des "Aktionär" sei unverändert RWE. Mit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien sei bei der Aktie künftig deutlich mehr drin. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: