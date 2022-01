XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,296 EUR -0,03% (04.01.2022, 09:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (04.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Mit dem endgültigen charttechnischen Befreiungsschlag habe sich die E.ON-Aktie viel Zeit gelassen. Doch der Schlussspurt des vergangenen Jahres sorge nun für den höchsten Monatsschlusskurs seit dem Jahr 2015. Das neue Mehrjahreshoch wecke nun berechtigte Hoffnungen, dass der Titel die Baissephase seit 2008 endgültig hinter sich gelassen habe. Charttechnisch trage zu dieser Einschätzung vor allem die "bullishe" Auflösung der Schiebezone von Mitte 2017 bis Ende 2021 zwischen knapp 8 EUR und 11 EUR bei. Der beschriebene Ausbruch werde durch eine hohe Relative Stärke (Levy), durch das bestehendeMACD-Kaufsignal sowie durch das positive Schnittmuster zwischen der 38- und der 90-Monats-Linie (akt. bei 9,77/9,36 EUR) bestätigt. Im Umkehrschluss würden diverse Trendfolger das Risiko eines Fehlausbruchs reduzieren. Rein rechnerisch ergebe sich - abgeleitet aus der Höhe der o. g. Tradingrange - ein kalkulatorisches Kursziel von rund 14 EUR. Auf dem Weg in diese Region würden die Hochpunkte von 2014/15 bei 13,02/13,48/13,56 EUR wichtige Etappenziele definieren. Eine enge Absicherung auf Basis des 2020er-Hochs (11,56 EUR) gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:12,288 EUR -0,10% (04.01.2022, 09:23)