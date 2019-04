Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (18.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Megadeal zwischen E.ON und RWE verändere die deutsche Energiewelt. Nach Abschluss der innogy-Transaktion würden die Erzrivalen nicht mehr in direktem Wettbewerb stehen. E.ON fokussiere sich auf Netze und Dienstleistungen, RWE decke die gesamte Palette der Stromerzeugung ab. Doch der Deal gehe noch weiter, RWE werde zum Großaktionär beim Rivalen.Noch vor wenigen Jahren sei es undenkbar gewesen, dass E.ON freiwillig ein Aktienpaket an RWE gebe. Doch durch die Energiewende hätten sich die Zeiten geändert. Beide DAX-Konzerne würden ihren Platz in der neuen Energiewelt suchen.RWE werde im Zuge des komplizierten innogy-Deals deshalb auch einen 16,67-Prozent-Anteil an E.ON übernehmen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei dieses etwa 3,6 Milliarden Euro wert. Das Ganze werde per 20-prozentiger Kapitalerhöhung über die Bühne gehen.Im Zuge der neu gewonnenen Zusammenarbeit hätten beide Konzerne Regeln für die Beteiligung festgelegt. So werde RWE als reiner Finanzinvestor auftreten und sich nicht in das operative Geschäft einmischen. Dafür dürfe der Konzern aber ein Aufsichtsratsmitglied bestimmen.Der komplexe Deal sei bis ins kleinste Detail geregelt. Was RWE mit der Beteiligung plane, sei dennoch unklar. Ein Verkauf mit der Zeit über den Markt könnte leicht auf den E.on-Kurs drücken. Es sei aber auch durchaus vorstellbar, dass RWE länger investiert bleibe.So oder so: Zunächst einmal müsse der Deal durchkommen. "Der Aktionär" ist zuversichtlich und bleibt bei E.on auf der Long-Seite, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link