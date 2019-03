XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (21.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie behaupte sich im schwachen Marktumfeld weiter gut. Am Donnerstag habe der Versorger ein neues Jahreshoch erreicht, das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 Euro sei kurz vor Börsenschluss nur noch drei Cent entfernt. Da Anleger im volatilen Marktumfeld wieder verstärkt zu defensiven Aktien greifen würden, seien zweistellige Kurse nur eine Frage der Zeit.Unter den Top-Performern im DAX seien 2019 hauptsächlich Werte aus krisensicheren Branchen. Die Fresenius-Familie, die Versorger oder auch der Immobilienkonzern Vonovia hätten in nicht einmal drei Monaten 15 Prozent und mehr zugelegt. Breche die E.ON-Aktie nun über das 52-Wochen-Hoch aus, seien bei zweistelligen Kursen noch deutliche Zugewinne möglich.Für den entscheidenden Impuls könnte die Rückkehr der Dividendenjäger sorgen. Nach schwierigen Jahren, in denen Anleger immer niedrigere Ausschüttungen hätten verkraften müssen, zähle E.ON inzwischen wieder zu den besten Dividendenzahlern im DAX. Mit einer Rendite von 4,3 Prozent locke die Aktie derzeit. Dank des zunehmenden Fokus auf das lukrative und vor allem regulierte Netzgeschäft seien die Zahlungen zudem so sicher wie bei kaum einem anderen DAX-Wert. Am 14. Mai werde der Versorger seine Hauptversammlung abhalten, zum Handelsende an diesem Tag müssten Dividendensammler die Aktie entsprechend im Depot haben.Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen darauf, dass die charttechnische Entscheidung positiv ausfalle - und zweistellige Kurse zeitnah erreicht werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu der Aktie von E.ON. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: