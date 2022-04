Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.04.2022/ac/a/d)



E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Durch den Ukraine-Krieg und die Russland-Sanktionen drohe ein Engpass bei der Energieversorgung. Wegfallende Gaslieferungen könnten nicht so schnell kompensiert werden, wie es nötig wäre. E.ON-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley habe deshalb eine drastische Forderung. Er habe gesagt, dass die Industrie bei einem Gas-Engpass bevorzugt werden sollte.

Nachdem Russland bereits die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien eingestellt habe, bereite auch Deutschland den Ernstfall vor. Im Notfallplan würden Privathaushalte bei Engpässen bevorzugt, zunächst würden Industriebetriebe von der Versorgung abgeklemmt. E.ON-Aufsichtsratschef Kley fordere eine Änderung.

Im Manager Magazin habe er gesagt, dass die Politik gut beraten sei, "sehr ernsthaft" darüber nachzudenken, ob sie nicht "erst bei Privaten abschaltet und dann bei der Industrie". Dies könne "im schlimmsten Fall" zwar dazu führen, dass die Menschen im eigenen Haus frieren müssten. Doch die Menschen seien auf ihr Einkommen angewiesen und Löhne und Gehälter seien davon abhängig, "dass die Industrie arbeitsfähig bleibt".

Langfristig passt die Lage aber, konservative Anleger können deshalb weiter an Bord bleiben. (Analyse vom 29.04.2022)