Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (18.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld sei auch das Papier des Düsseldorfer Versorgers wieder zurückgefallen. Langfristig denkende Anleger müssten sich aber keine Sorgen machen, denn E.ON rüste sich dafür für die Zukunft und nehme hier eine Vorreiterrolle ein. So sei beim Einbau von intelligenten Stromzählern eine wichtige Hürde genommen worden.Intelligente Stromzähler seien ein potenzieller Megamarkt für die Düsseldorfer. E.ON sei der erste Hersteller, der in Deutschland die Zulassung für einen sog. Smart Meter mit Kommunikationseinheit erhalten habe. Der Konzern sei auch insgesamt gut aufgestellt für die neue Energiewelt. Auch wenn sich das Chartbild durch das Aus der Vertriebsfusion von SSE und der künftigen Tochter innogy in Großbritannien wieder etwas eingetrübt habe, stehe E.ON an der Börse aktuell deutlich besser da als die zyklischen Werte. Anleger sollten unverändert an Bord bleiben und den Stopp bei 7,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,882 EUR -0,98% (18.12.2018, 10:10)