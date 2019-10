Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,923 EUR -0,52% (02.10.2019, 12:46)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (02.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach der Genehmigung durch die EU-Kommission treibe E.ON derzeit die Umsetzung des milliardenschweren innogy-Deals rasch voran. An der Börse sei das zuletzt gut angekommen. Seit dem Tief im August habe die E.ON-Aktie bereits wieder über 10% zugelegt. Ein Großaktionär habe nun aber seinen Anteil verringert.Das Investmentunternehmen Capital Group habe die Beteiligung an E.ON von 10,07 auf 8,68% reduziert. Erst am 20. September - kurz nach der Genehmigung des innogy-Deals - habe die US-Gruppe ihr Investment von 5,01 auf besagte 10,07% ausgebaut. Anleger sollten wegen des Verkaufs der Capital Group allerdings nicht nervös werden. Mit dem Fokus auf Netze und Vertrieb sei E.ON für die neue Energiewelt gut gerüstet.Die Probleme in Großbritannien würden auf die Stimmung drücken. Ob hier eine schnelle Wende zum Guten gelinge, erscheine fraglich. Die E.ON-Aktie bleibe deshalb unverändert eine Halteposition. Branchenfavorit des "Aktionärs" sei derzeit RWE, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,937 EUR -0,37% (02.10.2019, 12:32)