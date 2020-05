Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON lege am morgigen Dienstag, 12. Mai, Zahlen für das erste Quartal vor. Die Prognose für 2020 stehe bisher unverändert, berücksichtige aber die aktuellen Konjunktureffekte noch nicht. Das bereinigte EBIT solle 3,9 bis 4,1 Mrd. Euro und der bereinigte Konzernüberschuss 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro betragen. Dies wäre ein deutlicher Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorjahr.Der deutsche Energiekonzern wandele sich nach der innogy-Übernahme zum reinen Netz- und Vertriebsunternehmen. Vor allem das Netzgeschäft verspreche stabile Gewinne - sei es doch stark reguliert. Und auch wenn die Netzentgelte mit der Zeit weiter sinken würden, so sei dieses Geschäft berechenbar und versprche stetige Erträge. Nach der Übernahme werde der Anteil regulierter Geschäfte bei E.ON nach Aussagen von Konzernchef Teyssen bei rund 80% liegen. Damit werde E.ON berechenbarer und widerstandsfähiger.Der Gewinn solle in den kommenden Jahren deutlich steigen. Dabei helfen sollten Einsparungen in Verwaltung und Informationstechnik. Aktionäre sollten mit einer stetig steigenden Dividende rechnen. Teyssen sehe E.ON in der Corona-Krise widerstandsfähig und gut aufgestellt.Die Corona-Pandemie seizwar auch bei E.ON ein Thema, doch sehe das Unternehmen relativ begrenzte Auswirkungen. E.ON sei nicht so hart getroffen wie andere Branchen, hatte Teyssen jüngst erklärt. "Soweit wir die Situation heute überblicken können, halten wir unser Geschäftsmodell für strukturell besonders widerstandsfähig", habe er Ende März gesagt. Aber auch Teyssen erwarte Auswirkungen auf die Bilanz. Der Energieverbrauch bei Industrie und Gewerbe gehe spürbar zurück.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link