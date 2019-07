ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (01.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die geplante Übernahme von Innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY), die wichtigste Weichenstellung in der E.ON-Strategie, komme langsam in die entscheidende Phase. Ob sie wie geplant zustande komme, würden die EU-Wettbewerbshüter entscheiden. Dass es sich angesichts der aus der Transaktion für E.ON erwachsenden Marktposition bei der Genehmigung um keinen Selbstläufer handeln werde, würden nicht zuletzt die jüngst um drei Wochen verlängerte Prüfungsfrist und die von E.ON unterbreiteten Vorschläge zur Ausräumung der größten Bedenken verdeutlichen. Unter anderem sollen Teile des Endkundengeschäfts in Ungarn und in Tschechien verkauft werden, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 25 vom 29.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,596 EUR +0,47% (01.07.2019, 15:56)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,597 EUR +0,39% (01.07.2019, 16:12)