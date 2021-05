Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,614 EUR +0,61% (18.05.2021, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,606 EUR -0,13% (18.05.2021, 16:02)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).E.ON habe in Q1 2021 inklusive des Nicht-Kerngeschäfts bei einer Umsatzsteigerung von 4% auf EUR 18,402 Mrd. eine Verbesserung beim bereinigten EBIT ggü. Vj. um 14% auf EUR 1,655 Mrd. verbucht, wozu beide Segmente im Kerngeschäft hätten beitragen können.Der bereinigte Konzernüberschuss habe sich um 19% auf EUR 809 Mio. erhöht (auf unbereinigter Basis: EUR 801 Mio.; Vj.: EUR -438 Mio.). Finanzvorstand Marc Spieker habe betont: "Wir sind erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal haben wir in allen unseren Geschäftsbereichen eine starke operative Leistung erzielt." Auf dieser Basis sei die Prognose für 2021, die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung sowie die Dividendenzusage "voll" bestätigt worden. Im GJ 2021 werde ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 3,8 und 4,0 Mrd. sowie ein bereinigter Konzernüberschuss zwischen EUR 1,7 und 1,9 Mrd. erwartet. Bis 2023 solle die Dividende jährlich um bis zu 5% wachsen.E.ON habe in Q1 auf der Basiseiner erfreulichen operativen Leistung der beiden Geschäftsbereiche im Kerngeschäft über einen guten Start in das GJ 2021 berichten können. Angesichts von "viel Zuversicht für den Rest des Jahres" sei die Prognose für 2021 bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "E.ON SE": Keine vorhanden.