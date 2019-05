XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bei E.ON laufe am Dienstag die Hauptversammlung. Nachdem der deutsche Versorger bereits am Montag solide Quartalszahlen vorgelegt habe, liege der Fokus beim Aktionärstreffen v.a. auf der anstehenden Übernahme der Noch-RWE-Tochter innogy. Konzernchef Johannes Teyssen zeige sich optimistisch, was die Transaktion angehe. Er rechne damit, im zweiten Halbjahr die Genehmigung der EU-Kommission für die Übernahme zu erhalten.Die innogy-Übernahme liege im Zeitplan und auch die Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen gewesen. E.ON bleibe auf Kurs. Aktuell seien defensive Werte wie Versorger im schwierigen Marktumfeld ohnehin wieder gefragt. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. Sie könnten sich auf die Dividende von 43 Cent je Aktie freuen und auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link