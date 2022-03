3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (31.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) weiterhin zu kaufen.Der Krieg in der Ukraine, mögliche Lieferengpässe und die geplanten Gegenmaßnahmen in der EU seien die dominanten Themen am Markt. Die Energienachfrage habe sich ja nach Pandemieschock wieder erholt und auch in den ersten Monaten des Jahres über dem Vorjahr gelegen, die hohen Preise könnten aber vor allem bei energieintensiven Unternehmen zu Rückgängen führen. Mittelfristig seien die Regulierungssysteme darauf ausgerichtet, solche Rückgänge in den Folgejahren auszugleichen.Die deutsche Regulierungsbehörde BNetzA habe zuletzt Rückschläge vor Gericht hinnehmen müssen. Versorger hätten gegen nachteilige Bestimmungen geklagt. Die Schlacht um die neue Regulierungsperiode in Deutschland gehe also weiter, wobei die forcierten Investitionen in erneuerbare Energien zusätzliche Anreize erfordern würden. Im Gegensatz zu anderen Industrien sei der Netzbetrieb in vielen Ländern mit kurzer Zeitverschiebung über die Tarife inflationsgesichert.E.ON habe den Energieeinkauf für Endkunden in diesem Jahr bereits vollständig abgesichert, sollte also hier keinen Margendruck spüren. Allerdings könnten die Gasnetze, die zum Teil auch aus Russland gespeist werden, mittelfristig an Wert verlieren, ebenso der 15% Anteil an Nordstream 1. Gleichzeitig sollten die noch vorhandenen Kohle- und Atomkraftwerke in diesem Jahr besonders gut verdienen.Das steigende Zinsniveau sollte sich mittelfristig positiv auf die regulierten Erträge auswirken und kurzfristig sogar die Nettoverschuldung senken, da die Pensionsrückstellungen abgewertet werden könnten.Die Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft sei weiterhin positiv und habe im abgelaufenen Geschäftsjahr über den Markerwartungen gelegen. 2021 seien jedoch auch einige positive Einmaleffekte angefallen, wie etwa die Abschlagszahlungen für den Atomausstieg in der Höhe von rund EUR 500 Mio. Die Restrukturierung des Endkundengeschäfts sei besonders erfreulich gewesen, aber auch die Strompreisentwicklung habe zu den starken Ergebnissen beigetragen.E.ON habe sich nach dem Anlagentausch mit RWE zu einem regulierten Versorger mit modernem Endkundengeschäft gemausert. Das Erzeugungsgeschäft sei bestenfalls ein Nebenschauplatz und solle weiter an Bedeutung verlieren, auch wenn es 2022 noch einmal glänzen sollte. Als Verteilnetzbetreiber habe E.ON ein risikoarmes Profil mit teilweisem Inflationsschutz in einigen Ländern. Zudem würden die Verteilnetze auch das Rückgrat der Energiewende darstellen, denn Solar- oder Windkraftanlagen würden an diese angeschlossen und nicht an die Hochspannungsleitungen. Der Krieg in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Konsequenzen würden den an sich schon exorbitanten Wachstumsdruck erhöhen, was sich auch in den Ergebnissen von E.ON niederschlagen sollte.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, errechnen mithilfe der Bewertungskennzahlen von regulierten europäischen Vergleichsunternehmen und Konsens-Schätzungen ein Kursziel von EUR 14,50 (zuvor EUR 12,50) und bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die E.ON-Aktie. (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen