XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,992 EUR +0,73% (22.03.2019, 16:56)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,998 EUR +0,97% (22.03.2019, 17:10)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Wochen habe die E.ON-Aktie um den Ausbruch über das alte 52-Wochen-Hoch bei 9,95 Euro gekämpft. Im schwachen Marktumfeld zähle der Versorger am Freitag als traditionell defensiver Wert zu den stärksten Titeln im DAX, erstmals seit November 2017 habe der Kurs zweistellig notiert. Ein Ende der Rally sei damit nicht in Sicht.Charttechnisch habe sich das Bild bei E.ON mit dem Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand knapp unter der 10,00-Euro-Marke deutlich aufgehellt. Der Weg bis zum Mehrjahreshoch bei 10,81 Euro aus dem November 2017 sei damit vorerst frei, oberhalb dieser Marke würden deutliche weitere Kursgewinne winken.Für den neuen Schwung gebe es mehrere Gründe. Zum einen hätten Versorger im schwierigen Marktumfeld europaweit zugelegt, zum anderen sähen die Experten auch auf dem aktuellen Niveau noch weiteres Potenzial. Goldman Sachs und Kepler Cheuvreux hätten ihre Kaufempfehlungen für E.ON mit Zielen von 10,80 bzw. 11,00 Euro bestätigt. Synergiepotenziale durch den Mega-Deal mit RWE und ein starkes Netzgeschäft seien von den Experten positiv hervorgehoben worden.Konservative Anleger bleiben bei der Dividendenperle an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu der E.ON-Aktie. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: