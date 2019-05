XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (20.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Wieder einmal bewahrheite sich die alte Weisheit. In schwierigen und hochvolatilen Zeiten seien defensive Werte wie E.ON wieder gefragt. Der Versorger habe den Dividendenabschlag gut verkraftet und nähere sich nun wieder der 10-Euro-Marke. Das Chartbild spreche dafür, dass es zeitnah zu einer neuen Attacke komme.Die schwache Entwicklung im April und der Dividendenabschlag hätten dafür gesorgt, dass E.ON in der vergangenen Wochen die Unterstützung bei 9,00 Euro getestet habe. An dieser Marke habe der Kurs nun aber wieder nach oben gedreht. Durch den Sprung über die 200-Tage-Linie bei 9,25 Euro habe die Trendwende Formen angenommen. Die Relative Stärke von defensiven Werten sollte nun dafür sorgen, dass der Blick weiter nach oben gehe.Im Bereich um 9,50 Euro warte nun noch eine massive Unterstützung. Werde diese Hürde überwunden, rücke bereits das 52-Wochen-Hoch bei 10,14 Euro in den Fokus. Mit einem schnellen Ausbruch sollten Anleger aber nicht rechnen. Die vergangenen Wochen hätten bereits gezeigt, dass die Aktie im Bereich zwischen 9,60 und 9,90 Euro über längere Zeit festhängen könne.Es gilt deshalb weiter: Gewinne laufen lassen mit Stoppkurs bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: