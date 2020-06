Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,035 EUR +0,79% (19.06.2020, 22:26)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (21.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Samstag, der 20. Juni, sei der "Tag der grünen Energie". Bis zu diesem Tag könnte sich Deutschland rechnerisch mit Ökostrom versorgen. Das gehe aus Berechnungen von E.ON hervor. Die Entwicklung der Erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren sei beeindruckend. E.ON-Chef Johannes Teyssen trommele aber auch für bessere Bedingungen für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Damit "grüne Energie sich in allen Bereichen noch besser durchsetzen kann, brauchen wir optimale Rahmenbedingungen. Dazu gehören einfachere, schnellere Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Energie-Infrastruktur und deutliche Entlastungen für die Stromkunden", habe er laut Unternehmensmitteilung gesagt.E.ON selbst habe sich durch den innogy-Deal aus der Stromerzeugung verabschiedet. Im Vertrieb würden aber "grüne Lösungen" wie z.B. die Solarcloud weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die Perspektiven für den Energiekonzern seien hier gut. Konservative Anleger würden mit der E.ON-Aktie eine gute Wahl treffen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,155 EUR +1,96% (19.06.2020, 17:35)