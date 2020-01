XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (21.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Höhenflug habe sich fortgesetzt. Der DAX-Titel habe zu Beginn der Woche den höchsten Stand seit Ende 2017 markiert. Doch E.ON-Chef Johannes Teyssen übe scharfe Kritik an der Bundesregierung und warne vor einer zu hohen Subventionierung von Elektrolyzern zur Wasserstoffgewinnung.Auf dem "Handelsblatt"-Energiegipfel habe der Konzernchef deutliche Änderungen in der Politik gefordert, um den schnellen Ausbau Erneuerbarer Energien umsetzen zu können. Die Überregulierung müsse demnach aufhören, zudem sollten die Strompreise gesenkt werden. "Die richtige Lenkungswirkung erreichen wir nur bei einer vollständigen Entlastung des Grünstroms von diesen Kosten", habe Teyssen eine grundlegende Änderung der EEG-Umlage gefordert. Kritik habe Teyssen auch an zu hohen Erwartungen an Elektrolyzer geübt, mit denen aus Strom Wasserstoff erzeugt werden könne.E.ON-Chef fordere immer wieder eine Abschaffung der EEG-Umlage. Wie es mit dem Trendthema Wasserstoff weitergehe, sei derweil offen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wolle zeitnah seine Wasserstoff-Strategie vorlegen. Schon in sieben bis acht Wochen könnte der Entwurf im Kabinett sein. Klar sei: Wasserstoff sei ein spannendes Thema, an der Börse sei die Nachfrage seit Monaten ungebrochen hoch.Anleger sollten die Gewinne bei der E.ON-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: