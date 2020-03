Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Erfreut hätten Anleger am Mittwoch auf die Zahlen des Versorgers und die Aussagen zu künftigen Ausschüttungen reagiert. Auf Tradegate habe die E.ON-Aktie um 5,5 Prozent zugelegt im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Der Konzern habe angekündigt, die Dividende jährlich um bis zu fünf Prozent anheben zu wollen bis einschließlich der Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Das sorge am Markt für Zuversicht und zeige, dass E.ON-Aktien ein starkes Investment seien, habe ein Händler gesagt. Auf dem aktuellen Kursniveau belaufe sich die Dividendenrendite auf 5,5 Prozent.E.ON wolle eigenen Angaben zufolge nach der Übernahme des Rivalen Innogy den Gewinn im laufenden Jahr steigern. Ein Unsicherheitsfaktor würden dabei jedoch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben. Zwar sei E.ON nicht so hart getroffen wie andere Branchen, habe der Konzern am Mittwoch in Essen mitgeteilt. Jedoch erwarte Konzernchef Johannes Teyssen "sichtbare Auswirkungen" auf die Bilanz.Der Energieverbrauch bei Industrie und Gewerbe gehe spürbar zurück, habe er erklärt. "Das wirkt sich - zeitlich befristet - auf Netze und Vertrieb aus." Bei Projekten etwa im Bereich der Energieinfrastruktur könne es zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Die Prognose für 2020 berücksichtige die aktuellen Konjunktureffekte jedoch noch nicht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) solle auf 3,9 bis 4,1 Mrd. Euro steigen. Im Vorjahr habe diese Kennziffer bei 3,2 Mrd. Euro gelegen. Der Konzernüberschuss solle von 1,5 Mrd. auf 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro zunehmen.Den für 2019 bereits bekannten Dividendenvorschlag von 0,46 Euro/Aktie habe der Konzern bestätigt. Die Zahlen von 2019 hätten im Rahmen der vom Management ausgegeben Ziele gelegen. Jedoch seien sie nur bedingt vergleichbar. So sei Innogy erst seit Ende September voll konsolidiert. Allerdings werde noch der Teil der erneuerbaren Energien in diesem Jahr an RWE übertragen. Seine eigenen Geschäfte mit den Erneuerbaren habe E.ON bereits zum 1. Oktober an RWE übergeben.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link