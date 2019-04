Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,022 EUR 0,00% (05.04.2019, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,018 EUR -0,08% (05.04.2019, 16:46)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (05.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel kämpfe unverändert mit dem nachhaltigen Sprung über die 10,00-Euro-Marke. Dank der starken Aussichten scheine dies nur eine Frage der Zeit zu sein. Als defensiver Wert sei E.ON gerade in Zeichen hoher politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit interessant. Für Schwung sorge nach schwierigen Jahren auch wieder die attraktive Dividende.Für 2018 würden die Aktionäre des Versorgers eine gegenüber dem Vorjahr um 13 Cent erhöhte Dividende bekommen. Das bedeute: Es gebe 43 Cent je Aktie. Daraus errechne sich auf dem gegenwärtigen Kursniveau eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent.Bei der Konstanz habe der Konzern in den vergangenen Jahren nicht punkten können. Durch den Atomausstieg und milliardenschwere Abschreibungen habe die Bilanz stark gelitten. Deutliche Einbußen bei der Dividende seien die Folge gewesen. Seit 2016 gehe es aber wieder bergauf. Die Dividende habe sich innerhalb von zwei Jahren wieder verdoppelt - die alten Niveaus seien aber noch weit entfernt.Der Versorger orientiere sich am bereinigten EPS und wolle die Ausschüttungsquote laut eigenen Angaben ab 2018 "von aktuell 50 bis 60 Prozent auf mindestens 65 Prozent" anheben. Mit einer Dividende von 0,43 Euro würde die Ausschüttungsquote bei einem bereinigten Ergebnis von 0,56 Euro/Aktie sogar bei 77 Prozent liegen.Der nächste Ex-Tag sei Mittwoch, der 15. Mai. Anleger, die in den Genuss der Ausschüttung kommen möchten, müssten die Aktie zum Handelsschluss des 14. Mai, dem Tag der Hauptversammlung, in ihren Depots haben. Am 17. Mai könnten die Aktionäre dann mit den 0,43 Euro je Anteil auf dem Konto rechnen.E.ON sei auf dem richtigen Weg. Durch die Innogy-Übernahme positioniere sich E.ON für die neue Energiewelt. Auch für Dividendenjäger sei der DAX-Titel inzwischen wieder interessant. Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern.Konservative Anleger sollten die Gewinne bei der E.ON-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2019)