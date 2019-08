XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (28.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie hinke den Erwartungen in den letzten Wochen deutlich hinterher. Traditionell würden Versorger als defensive Werte gelten, die in schwierigen Marktphasen positiv herausstechen würden. Doch davon sei derzeit kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil: Die Aktie zähle zu den schwächsten DAX-Werten - und J.P. Morgan rechne damit, dass sich daran so schnell nichts ändere.Die US-Bank habe E.ON sogar in die "European Best Equity Ideas Underweight"-Liste aufgenommen. Dabei sei vor allem die schwache Bilanz des Versorgers kritisiert worden, durch die das Dividendenwachstum begrenzt werde. Das Kursziel laute entsprechend nur 7,75 Euro.E.ON orientiere sich bei der Dividende am bereinigten Ergebnis je Aktie. Ab 2018 habe der Konzern die Ausschüttungsquote auf mindestens 65 Prozent angehoben. Mit einer Dividende von 43 Cent habe die Ausschüttungsquote zuletzt sogar bei 77 Prozent gelegen. Im kommenden Jahr sollten sogar 46 Cent ausgeschüttet werden. Anlass zur Sorge gebe allerdings die weiter schwache Eigenkapitalquote, die zuletzt bei lediglich zwölf Prozent gelegen habe.Neueinsteiger warten deshalb vorerst ab, Investierte Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs bleibe bei 7,80 Euro. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: