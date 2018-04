Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,037 EUR +0,38% (03.04.2018, 16:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (03.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Energiekonzern sei nach dem innogy-Deal mit dem Essener Konkurrenten RWE auf einem guten Weg, wieder ein Dividendenpapier zu werden. Zudem könnte das neue Geschäftsmodell der E.ON SE künftig auch Wachstum generieren. Die verbesserten Perspektiven würden sich in einem schwachen Gesamtmarkt im Aktienkurs widerspiegeln. E.ON sei am Dienstag der stärkste Wert im DAX. Charttechnisch werde es jetzt richtig interessant. Das Papier notiere nämlich aktuell im Bereich der 200-Tage-Linie. Sollte die Trendlinie geknackt werden, seien zweistellige Kurse möglich, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,069 EUR +0,54% (03.04.2018, 16:08)