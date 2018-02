Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,596 EUR -0,85% (27.02.2018, 10:55)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (27.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Der Weg zurück in den zweistelligen Kursbereich ist weit - ChartanalyseSeit Mitte November tendierte die Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) Richtung Süden, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Diesen kurzfristigen, charttechnischen Abwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 8,30 Euro verlaufe, habe der im DAX notierte Energietitel unlängst überwinden können. Sei nun der Weg zurück in den zweistelligen Kursbereich frei? Nein. Noch nicht. Denn die Aktie von E.ON müsse noch Hürden überwinden, ehe wieder zweistellige Notierungen auf dem Kurszettel stünden. So beispielsweise die 200-Tage-Linie. Der bei Anlegern vielbeachtete gleitende Durchschnitt bewege sich derzeit bei 9,02 Euro. Auch das aktuelle Jahreshoch gelte als Widerstandsmarke - dieses sei Anfang Januar bei 9,35 Euro markiert worden.Sollten diese beiden Hürden genommen werden, würde tatsächlich die Rückkehr in den zweistelligen Kursbereich winken. Um dann weiteres Kurspotenzial freizusetzen, müsste allerdings das Kurshoch des vergangenen Jahres bei 10,81 Euro überwunden werden. Nach unten hin gilt indes das aktuelle Jahrestief bei 7,88 Euro als Unterstützungsmarke, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,588 EUR -0,75% (27.02.2018, 10:42)