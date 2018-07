XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.07.2018/ac/a/d)



E.ON, RWE und innogy hätten am Mittwochabend mitgeteilt, dass man sich "auf faire Integrationsprozesse" geeinigt habe. innogy gebe deshalb den latenten Widerstand gegen die Zerschlagung auf und werde die zügige Umsetzung der geplanten Transaktion unterstützen. Bislang habe die RWE-Tochter deutlich gemacht, dass man sich gegen den Verlust der erst vor zwei Jahren gewonnenen Eigenständigkeit zur Wehr setzen möchte.Der Vorstand von innogy habe sich sogar geweigert, den Aktionären die Annahme der E.ON-Offerte zu empfehlen. Wegen neuer Vereinbarungen habe sich es jetzt geändert, vor allem hätten sich die beteiligten Unternehmen auf Integrationsprozesse einigen können. So sollten die "Mitarbeiter fair und möglichst gleich behandelt werden". Ferner seien "Prinzipien und Auswahlprozess zur fairen Besetzung von Top-Führungspositionen vereinbart" worden.Durch die Zustimmung von innogy rücke der richtungsweisende Deal immer näher. E.ON werde sich als Energiedienstleister positionieren. RWE decke als Energieerzeuger die gesamte Palette von den konventionellen bis zu den erneuerbaren Energien ab.