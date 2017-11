Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,648 EUR +0,85% (08.11.2017, 11:11)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.11.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 10,40 auf 11,20 Euro.Da operative/bereinigte Zahlenwerk für das dritte Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der freie Cashflow sei aufgrund der Einzahlung in den öffentlichen Atomfonds deutlich negativ gewesen. Dennoch habe die wirtschaftliche Nettoverschuldung im Quartalsverlauf gesenkt werden können und habe nun das Unternehmensziel erreicht. Der Ergebnisausblick für 2017 sei erneut bestätigt worden. Diermeier sehe E.ON hier nach Q3 auf Kurs. Er habe seine Prognosen teilweise angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die E.ON-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 10,40 auf 11,20 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,655 EUR +1,04% (08.11.2017, 10:56)