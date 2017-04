Kursziel

E.ON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,90 outperform Sanford C. Bernstein & Co Deepa Venkateswaran 20.07.2016 10,50 accumulate equinet AG Michael Schäfer 09.03.2016 8,70 buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 21.03.2017 8,50 buy Jefferies Ahmed Farman 30.01.2017 8,50 overweight Barclays Mark Lewis 15.03.2017 8,50 kaufen Nord LB Holger Fechner 15.03.2017 8 buy Deutsche Bank - 17.03.2017 8 buy Oddo Seydler Stephan Wulf 13.01.2017 8 sector perform RBC Capital Markets John Musk 15.03.2017 8 strong buy S&P Global Jia Man Neoh 16.03.2017 8 hold Kepler Cheuvreux Ingo Becker 24.03.2017 7,80 hold Société Générale Lüder Schumacher 27.03.2017 7,75 overweight J.P. Morgan Javier Garrido 16.03.2017 7,50 neutral Merrill Lynch Peter Bisztyga 20.03.2017 7,50 outperform Macquarie Research Peter Crampton 17.03.2017 7,30 equal weight Morgan Stanley Nicholas Ashworth 21.03.2017 7,20 hold Commerzbank Tanja Markloff 24.03.2017 7,10 halten Independent Research Sven Diermeier 17.03.2017 7 neutral UBS Sam Arie 30.03.2017 6,70 hold HSBC Adam Dickens 17.03.2017 6,50 neutral Credit Suisse Vincent Gilles 13.09.2016 6,50 underperform Exane BNP Paribas Sofia Savvantidou 30.03.2017 5,50 sell Citigroup Michel Debs 06.12.2016 - verkaufen DZ BANK Werner Eisenmann 17.03.2017 - hold Berenberg Bank Lawson Steele 13.12.2016

DE000ENAG999



ENAG99



EOA



EOAN



ENAKF



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (03.04.2017/ac/a/d)







Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 zu? 11,90 oder 5,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur E.ON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energieversorger E.ON SE hat am 15. März die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht.Das war der erste Jahresabschluss nach dem Spin Off von Uniper. Er fiel im Hinblick auf den weiteren Wertberichtigungsbedarfs wie erwartet verlustreich aus. Zudem hat die Einigung im Atom-Kompromiss belastet. E.ON hat Maßnahmen zum Schuldenabbau und zur Stärkung des Eigenkapitals und ein weiteres Kostensenkungsprogramm verabschiedet. Man hat auch steigende Dividenden angekündigt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Jahreszahlen 2016 zur E.ON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur E.ON-Aktie auf einen Blick: