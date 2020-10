Hamburg (www.aktiencheck.de) - Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in den USA, die für viele globale Themen richtungweisenden sein wird, ist die Berichterstattung darüber zuletzt deutlich in den Hintergrund gerückt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Die weltweit in verschiedenen Regionen wieder stark steigenden Corona-Fallzahlen würden für eine erhebliche Eintrübung der Stimmungslage von Verbrauchern und Unternehmen sorgen. So hätten in Deutschland sowohl das GfK-Konsumklima als auch das ifo-Geschäftsklima leicht nachgegeben. Verbraucher würden weitere Einkommens- oder gar Jobverluste fürchten und ihre Anschaffungsneigung zugunsten erhöhter Sparquoten reduzieren. Unternehmen - vor allem aus dem Dienstleistungssektor - hätten ihre Erwartungen für die kommenden Wochen abgesenkt. Die jüngsten Veröffentlichungen der Markit-Einkaufsmanagerindices würden für Deutschland derzeit eine Zweiteilung der künftigen wirtschaftlichen Aktivität zeigen. Während die Stimmung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes angesichts stark gestiegener Exportnachfrage noch einmal deutlich angezogen habe, sei der Index für den Dienstleistungssektor sogar wieder unter die Expansionsmarke von 50 Punkten gefallen. Ähnlich sehe es in vielen anderen Staaten Europas aus. Die erwarteten wirtschaftlichen Rückschläge dürften jedoch künftig auch die Aussichten für die exportlastige deutsche Industrie wieder eintrüben. Damit steige sogar die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Rezession in der Eurozone im vierten Quartal.



Vor diesem Hintergrund würden sich die Augen der Börsianer in dieser Woche vor allem auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank EZB richten. Es sei gut möglich, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Kapitalmärkten eine vorzeitige Aufstockung des laufenden Wertpapierkaufprogramms PEPP ankündigt, quasi zur vorsorglichen Beruhigung aufgrund der zuletzt gestiegenen Sorgen. Angesichts voraussichtlich auch im Oktober weiterhin negativer Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone hätte sie kaum Argumentationsschwierigkeiten. (27.10.2020/ac/a/m)



