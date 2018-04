Der Auslandsvermögensstatus des Euro-Währungsgebiets wies Ende 2017 Nettoverbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt in Höhe von 150 Mrd. Euro (1,3% des BIP im Euroraum) auf. Dies entsprach einer Verbesserung um 200 Mrd. Euro gegenüber der Nettoposition Ende des dritten Quartals 2017.



Ausschlaggebend hierfür waren geringere Nettoverbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen (2.095 Mrd. Euro nach 2.295 Mrd. Euro), übrigen Kapitalanlagen (724 Mrd. Euro nach 768 Mrd. Euro) und Finanzderivaten (51 Mrd. Euro nach 57 Mrd. Euro). Diese Entwicklungen wurden durch geringere Nettoforderungen bei den Direktinvestitionen (2.050 Mrd. Euro nach 2.096 Mrd. Euro) und niedrigere Währungsreserven (670 Mrd. Euro nach 675 Mrd. Euro) teilweise ausgeglichen.



Ursächlich für die Verbesserung des Netto-Auslandsvermögensstatus des Euroraums im vierten Quartal 2017 waren per Saldo positive transaktionsbedingte Veränderungen und Marktpreiseffekte, die nur zum Teil durch per Saldo negative Wechselkurseffekte und andere Anpassungen kompensiert wurden. Der Rückgang der Nettoverbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen war in erster Linie auf einen Anstieg auf der Aktivseite aufgrund von positiven Preisänderungen und Nettokäufen von Gebietsansässigen zurückzuführen, die nur teilweise durch negative Wechselkursentwicklungen aufgezehrt wurden. Umgekehrt war der Rückgang der Nettoforderungen bei den Direktinvestitionen hauptsächlich durch geringere Aktiva bedingt, die sich vor allem daraus ergaben, dass die negativen wechselkursbedingten Effekte höher waren als die Nettokäufe von Gebietsansässigen. Die Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen und Direktinvestitionen blieben im vierten Quartal 2017 insgesamt weitgehend unverändert.



Die Bruttoauslandsverschuldung des Euro-Währungsgebiets belief sich Ende 2017 auf 13,5 Billionen Euro (121% des euroraumweiten BIP), womit sie sich gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 226 Mrd. Euro verringerte. Die Nettoauslandsverschuldung ging im gleichen Zeitraum um etwa 135 Mrd. Euro zurück.



Geografische Aufschlüsselung



Ende 2017 beliefen sich die Forderungsbestände des Euroraums aus Direktinvestitionen im Ausland auf 10,6 Billionen Euro; davon entfielen 25% auf die Vereinigten Staaten und 20% auf das Vereinigte Königreich. Die Bestände des Eurogebiets an Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen betrugen 8,5 Billionen Euro, wovon 27% aus den Vereinigten Staaten und 23% aus Offshore-Finanzzentren stammten.



Bei den Wertpapieranlagen hielten die Ansässigen im Euro-Währungsgebiet ausländische Wertpapiere im Umfang von 8,5 Billionen Euro, von denen der überwiegende Anteil in den Vereinigten Staaten (35%) und im Vereinigten Königreich (16%) begeben wurde. Die von Gebietsfremden gehaltenen Wertpapiere des Euroraums beliefen sich auf 10,6 Billionen Euro.



Bei den übrigen Kapitalanlagen beliefen sich die Forderungen Gebietsansässiger an das Ausland auf 5,0 Billionen Euro, wobei 33% auf das Vereinigte Königreich und 19% auf die Vereinigten Staaten entfielen. Die entsprechenden Passiva betrugen 5,7 Billionen Euro bei einem Anteil von 33% für das Vereinigte Königreich und 14% für die Vereinigten Staaten.



Datenrevisionen



Diese Pressemitteilung enthält Revisionen der Daten für alle Referenzzeiträume vom ersten Quartal 2014 bis zum dritten Quartal 2017. Die Revisionen für Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen für den Zeitraum ab dem ersten Quartal 2015 sind besonders umfangreich und spiegeln Verbesserungen der nationalen Beiträge zu den Euroraum-Aggregaten wider.



- Zeitreihen: http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691138

- Informationen zur Methodik: http://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/balance_of_payments/html/index.en.html

Nächste Pressemitteilungen: Monatliche Zahlungsbilanz: 19. April 2018 (Referenzzeitraum bis Februar 2018); vierteljährliche Zahlungsbilanz und Auslandsvermögensstatus: 4. Juli 2018 (Referenzzeitraum bis zum ersten Quartal 2018) (Pressemitteilung vom 06.04.2018)







