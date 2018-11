Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).In der vergangenen Woche, am 14. November, habe das Unternehmen ein neues Projekt in der Pipeline bekannt gegeben. EYEMAXX plane den Bau eines Bürohochhauses am Hafen in Offenbach und habe hierfür 90% einer Projektentwicklungsgesellschaft von 6B47 Germany GmbH übernommen. Es solle ein 20 Stockwerke hohes Büro- Einzelhandels- und Gastronomiegebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 13.600 qm errichtet werden. Das Grundstück auf welchem das "MAIN GATE EAST" entstehen solle sei bereits gekauft worden und der Baubeginn sei für Mitte 2020 geplant, mit einer Fertigstellung Ende 2022. Das Projekt habe ein Gesamtvolumen von rund 65 Mio. Euro und das Unternehmen plane, das Objekt nach Fertigstellung zu verkaufen.Am 24. Oktober habe das Unternehmen außerdem ein 22 Mio. Euro Hotel- und Serviced-Apartment-Projekt in Hamburg vermeldet. Das Projekt solle zusammen mit Blue Ocean RE GmbH, einem Hamburger Projektentwickler, realisiert werden. Der Kaufvertrag für das rund 2.600 qm große Grundstück in Hamburg-Harburg sei entsprechend unterzeichnet worden. Ab dem ersten Quartal 2020 solle hier ein Hotel mit 125 Zimmern, eine Serviced-Apartment-Anlage mit 30 Zimmern und eine Tiefgarage mit 60 Stellplätzen errichtet und bis 3Q 2021 fertiggestellt werden. Bereits jetzt sei ein Letter of Intent mit einem Hotelbetreiber für einen Pachtvertrag über 20 Jahre mit der Option einer zweimaligen Verlängerung um jeweils 5 Jahre unterzeichnet worden. Das Management erwarte bei diesem Projekt eine Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich.Inklusive dieser zwei Projekte nähere sich die Projektpipeline der 1 Mrd. Euro Marke an und liege nun bei 975 Mio. Euro. Die Aktie habe seit dem letzten SRC Research-Update vom 28. September in 2 Monaten rund 18% verloren. Dies sei jedoch wohl auf den allgemeinen Marktrückgang zurückzuführen, da die Analysten keinen Grund für diesen Rückgang in den Fundamentalwerten des Unternehmens sehen würden.