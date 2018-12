Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

9,42 EUR +0,64% (11.12.2018, 09:49)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (11.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).In der vergangenen Woche, am 6. Dezember, habe das Unternehmen den Abschluss des Verkaufs des Sonnenhöfe Projekts in Schönefeld nahe Berlin bekannt gegeben, bei welchem insgesamt rund 560 Wohnungen, über 11 Tsd. qm an Bürofläche, 1,2 Tsd. qm Einzelhandelsfläche, zwei Tiefgeragen und etwa 700 Stellplätze errichtet würden. Dieser Verkauf sei bereits vorher in einer entsprechenden Meldung angekündigt und im SRC Research-Update vom 28. September bereits angesprochen worden. Der Verkauf stelle die bisher größte Transaktion der Unternehmensgeschichte dar. Der Verkaufspreis liege über den ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens. Eine beträchtliche Anzahlung solle demnächst geleistet werden, während der restliche Kaufpreis je nach Baufortschritt gezahlt werde. Käufer des Projekts sei eine Gruppe von institutionellen Investoren. Weitere Details zum Kaufpreis und zum Käufer seien nicht genannt worden.Die Bauarbeiten des 18-stöckigen Gebäudes seien im Juli gestartet worden und sollten im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Während EYEMAXX für den Bau verantwortlich bleibe übernehme der Käufer die Vermietung und Vermarktung des Objekts. ZÜBLIN, der Generalunternehmer des Projekts, trage hingegen aufgrund des fest vereinbarten Erstellungspreises das Risiko steigender Baukosten. Das Projekt finde im Rahmen eines Joint-Ventures mit DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG statt, bei welchem EYEMAXX 50,1% der Anteile halte.EYEMAXX erhalte somit den positiven News Flow der letzten Monate aufrecht. Neben dem sehr lukrativen Verkauf des Sonnenhöfe Projektes habe das Unternehmen kürzlich, wie im SRC Research-Update vom 23. November berichtet, bereits wieder zwei neue Projekte für die Pipeline gewonnen. Die Projektpipeline nähere sich der 1 Mrd. Euro Marke an und liege nun bei 975 Mio. Euro. Der Rückgang der Aktie der letzten Wochen sei wohl auf den allgemeinen Marktrückgang zurückzuführen, da die Analysten von SRC Research keinen Grund für diesen Rückgang in der fundamentalen Entwicklung des Unternehmens sehen würden. Sie würden deshalb deutlich ihr Kursziel von 19 Euro bestätigen, was ein Upside von rund 100% bedeute. Ihre Annahme, dass im laufenden Geschäftsjahr 2018 / 2019 der Nettogewinn nochmals um 30% werde ansteigen können, erscheine ihnen durch den Sonnenhöfe-Verkauf noch viel sicherer geworden zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:9,36 EUR -1,06% (11.12.2018, 17:36)