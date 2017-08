Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (21.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) zu kaufen.Die EYEMAXX habe die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Geschäftsjahre auch im ersten Halbjahr 2016/2017 (Ende: 30.04.2017) fortgesetzt. Die Fortsetzung des Wachstumskurses finde sich in einem weiteren Anstieg der Gesamtleistung wieder, welche um 4,8% auf 9,02 Mio. Euro (VJ: 8,61 Mio. Euro) erhöht worden sei. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe die EYEMAXX dabei eine Reihe von Projekten planmäßig fertiggestellt bzw. übergeben. Erwähnenswert seien hier die erfolgten Veräußerungen des Wohnimmobilienprojektes "Park Apartments Potsdam" für über 18 Mio. Euro, der Verkauf des fertiggestellten Fachmarktzentrums "FMZ Pelhřimov" an einen tschechischen Investor sowie die mündliche Einigung über den Teilverkauf der beiden geplanten Hotels innerhalb des Projektes "Postquadrat" in Mannheim für einen Kaufpreis von rund 45 Mio. Euro.Analog zum höheren Gesamtleistungsniveau habe sich das EBIT in den ersten sechs Monaten 2016/2017 deutlich auf 4,47 Mio. Euro (VJ: 3,44 Mio. Euro) verbessert, was einem Anstieg der EBIT-Marge auf 49,6% (VJ: 39,9%) gleichkomme. Grundsätzlich weise die Gesellschaft ein vergleichsweise hohes Rentabilitätsniveau auf, da es sich bei den Erlösströmen, insbesondere bei den Beteiligungserträgen aus nicht vollkonsolidierten Gesellschaften, um Residualgrößen handle, denen auf Holdingebene keine Kosten gegenüberstünden.Nach dem Stichtag 30.04.2017 habe die EYEMAXX den Erwerb mehrerer Immobilienprojekte bekannt gegeben, wodurch die Projektpipeline, als Grundlage für die künftige Unternehmensentwicklung, erheblich ausgeweitet worden sei. Allen voran zu nennen sei der Erwerb eines neuen großvolumigen Immobilienprojektes in Berlin, mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 170 Mio. Euro. Auf insgesamt 73.000 qm sollten dabei, östlich des Ortskerns von Schönefeld, bis zum Jahr 2022 insgesamt 17 Gebäude mit 450 Wohneinheiten (Wohnfläche: 29.300 qm) sowie Büroflächen (23.400 qm) und rund 690 Stellplätze entstehen. Für den ersten Bauabschnitt, welcher 6.000 qm Wohnfläche und ca. 4.000 qm Bürofläche enthalte, liege ein bereits rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Mit dem erwarteten Vorliegen der Baugenehmigung zum Frühjahr 2018 solle die Errichtung des ersten Bauabschnitts erfolgen.Die Finanzierung des Projektes solle innerhalb eines Joint Ventures, an dem die EYEMAXX mit 50,1% und der Joint Venture Partner (DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG) mit 49,9% beteiligt sei, erfolgen. Ausgehend von der Ziel-Eigenkapitalstruktur der EYEMAXX, welche sich auch aus der Finanzierungsstruktur der bisherigen Projekte ableiten lasse, belaufe sich das von der EYEMAXX aufzubringende Eigenkapital über das gesamte Projektvolumen auf etwa 13,00 Mio. Euro. Da jedoch die Finanzierung bauabschnittsgemäß erfolge, sei der aufzubringende Eigenkapital-Anteil letztendlich deutlich geringer. Zudem sei davon auszugehen, dass im Rahmen von Forward Sales vorneweg Mittelzuflüsse generiert würden, welche ebenfalls für die Projektfinanzierung verwendet werden könnten. Insofern dürfte die Projektfinanzierung, trotz des hohen Projektvolumens, gut zu bewerkstelligen sein.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 14,84 Euro ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von etwa 30% und damit vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der EYEMAXX Real Estate-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 18.08.2017)Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie: