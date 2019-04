So habe die konjunkturelle Dynamik in der EWU im 2. Halbjahr 2018 deutlich nachgelassen, wofür nicht zuletzt rezessive Tendenzen in Deutschland und Italien verantwortlich gezeichnet hätten. Während die EWU-Binnennachfrage zwar geschwächelt habe, aber insgesamt stabil gebliebn sei, habe sich insbesondere der Außenhandel als Wachstumsbremse erwiesen. Heute würden nun die vorläufigen BIP-Daten für die Eurozone für das 1. Quartal dieses Jahres veröffentlicht.



Positive Vorgaben würden sich dabei seitens der Industrie ergeben. Während die Konjunktur hierzulande weiterhin unter einer ausgeprägten Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes leide, hätten diesbezüglich zum Jahresauftakt insbesondere Frankreich und Italien überzeugen können, deren BIP-Daten ebenfalls heute veröffentlicht würden. Während Frankreich heute Morgen bereits ein Plus von 0,3% vermeldet habe, sollte Italien mit +0,1% erstmals seit dem 2. Quartal 2018 wieder eine positive Wachstumsrate im Vorquartalsvergleich ausweisen. Da die Analysten von Postbank Research hierzulande - die entsprechenden Daten würden erst Mitte Mai bekanntgegeben - insbesondere aufgrund der Industrie-Schwäche nur mit einem verhaltenen BIP-Plus in der Größenordnung desjenigen von Italien rechnen, dürfte das EWU-BIP insgesamt im 1. Quartal 2019 um 0,2% gegenüber dem Vorquartal gewachsen sein. Wachstumsstütze sei und bleibe dabei die Binnenkonjunktur, während der Außenhandel das Ergebnis wohl gedämpft habe. Angesichts der anhaltenden Belastungen durch übergeordnete Themen wie Handelsstreitigkeiten oder Brexit spreche weiterhin vieles dafür, dass mit einer nachhaltigen Wiederbelebung der konjunkturellen Dynamik in der Eurozone nicht vor dem 2. Halbjahr dieses Jahres zu rechnen sei.



Am deutschen Arbeitsmarkt sei von der jüngsten Konjunkturschwäche noch nichts zu sehen. Für April würden die Analysten von Postbank Research mit einem Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 10 Tsd. Personen rechnen, während die Arbeitslosenquote bei 4,9% verharren dürfte.



Die deutsche Inflationsrate dürfte sich im April von 1,3% auf 1,5% erhöht haben. Als Grund hierfür würden die Analysten von Postbank Research insbesondere die im Gegensatz zum letzten Jahr komplett in den April gefallenen Osterferien sehen. Dadurch bedingte Preisanstiege, wie zum Beispiel bei Pauschalreisen oder Hotelübernachtungen, müssten sich somit im Vorjahresvergleich positiv bemerkbar machen. Von den Energiepreisen sollte hingegen im Vorjahresvergleich ein leicht dämpfender Effekt ausgegangen sein. (30.04.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Das EWU-Wirtschaftsvertrauen ist im April deutlicher als im Vorfeld erwartet von 105,6 auf 104,0 Zähler gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere beim Industrievertrauen sei es überraschend zu einer deutlichen Verschlechterung gekommen, während das Verbrauchervertrauen moderat nachgegeben habe und die Stimmung im Dienstleistungssektor ein leichtes Plus habe verbuchen können. In der Summe spreche das Wirtschaftsvertrauen dafür, dass die konjunkturelle Schwächephase in der Eurozone zu Beginn des 2. Quartals noch nicht überwunden sei.