Bonn (www.aktiencheck.de) - Es ist die Woche der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, so die Analysten von Postbank Research.



Für etliche große Länder und Regionen würden die ersten offiziellen Schätzungen über das BIP-Wachstum im 3. Quartal veröffentlicht. Es dürfte sich zeigen, dass die konjunkturelle Dynamik im Euroraum noch weiter nachgelassen habe. Für das EWU-BIP-Wachstum (Do., 31.10., 11:00 Uhr) würden die Analysten von Postbank Research lediglich einen Wert von 0,1% gegenüber dem Vorquartal nach 0,2% in der Vorperiode erwarten. Dabei sollte sich das französische BIP-Wachstum (Mi., 30.10., 07:30 Uhr) mit 0,2% noch vergleichsweise gut behauptet haben. Für Italien (Do., 31.10., 12:00 Uhr) würden die Analysten von Postbank Research auch nur mit einem Mini-Wachstum von 0,1% rechnen. Deutschland werde, wie üblich, seine erste offizielle Schätzung erst mit zweiwöchiger Verzögerung bekannt geben. Die Analysten von Postbank Research würden aber fest davon ausgehen, dass die Wirtschaftsleistung hierzulande im 3. Quartal zum zweiten Mal in Serie geschrumpft sei, womit das Kriterium für eine technische Rezession erfüllt wäre. (28.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.