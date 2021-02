Tradegate-Aktienkurs EVN-Aktie:

18,88 EUR +1,40% (19.02.2021, 13:55)



Börse Frankfurt-Aktienkurs EVN-Aktie:

18,90 EUR +0,21% (19.02.2021, 13:23)



ISIN EVN-Aktie:

AT0000741053



WKN EVN-Aktie:

878279



Ticker-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN) bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung "aus einer Hand". Des Weiteren gehören der Betrieb von Netzen für Kabel-TV und Telekommunikation sowie das Angebot verschiedener Energiedienstleistungen für Privat- und Businesskunden sowie für Gemeinden zur Produktpalette.



Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkunden in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkunden in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland. Weitere Aktivitäten sind Wärmeproduktion und -verkauf an Endkunden in Bulgarien, die Beschaffung von Strom, Gas und anderen Primärenergieträgern, sowie der Handel mit Strom und Gas auf Großhandelsmärkten.



Mit der Übernahme einer deutschen Umweltdienstleistungsgruppe im Jahr 2003 konnte die EVN das Umweltgeschäft als zweites strategisches Standbein aufbauen und in ihr Geschäftsmodell integrieren. Mit über 100 Umweltprojekten verfügt die EVN über umfassende Expertise in der Planung und Errichtung von Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen, Entsalzungs- sowie thermischen Abfall- und Klärschlammverwertungsanlagen.



Rund 4,8 Mio. Kunden vertrauten im Geschäftsjahr 2019/20 auf die sichere Versorgung mit Energie- und Umweltprodukten sowie -dienstleistungen der EVN. Insgesamt ist die EVN Gruppe derzeit in 14 Ländern tätig. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurden 51,4% der Umsatzerlöse außerhalb Österreichs in den Märkten Mittel-, Ost- und Südosteuropa erzielt (Vorjahr: 44,4%). (19.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN).Die Ergebnisse der EVN für das GJ 19/20 hätten den Analysten-Erwartungen entsprochen und das obere Ende des Managementausblicks erreicht. Der bereinigte Nettogewinn habe trotz geringerer Energienachfrage während der Lockdowns auf dem Niveau vom GJ 18/19 gelegen. Für das nächste Geschäftsjahr würden die Analysten als wesentliche Ergebnistreiber den Start des Abwasserprojekts in Kuwait (Geschäftsvolumen: EUR 1,6 Mrd.), höhere Netztarife in Österreich und bessere Erzeugungsergebnisse erwarten. Für das GJ 20/21e würden sie einen Nettogewinn von EUR 235 Mio. erwarten, was etwas über der üblicherweise konservativen Konzernprognose von EUR 200 bis 230 Mio. liege.Die Analysten würden davon ausgehen, dass EVN nach der voraussichtlichen Verabschiedung des Erneuerbare-Ausbau-Gesetzes in Q1 21 mehr Investitionen in erneuerbare Energien ankündigen werde. Kurzfristig könnten die anhaltende Pandemie und neuerliche Lockdowns wie bereits im letzten Geschäftsjahr das Absatzvolumen belasten.Anfang Januar habe der Marktwert der Beteiligung (12,6%) der EVN am Verbunderstmals die Marktkapitalisierung des Unternehmens überstiegen. Im Sommer 2019 habe der Anteil der Beteiligung am Börsenwert der EVN zwischenzeitlich 90% erreicht, während historisch der Wertanteil zwischen 40 und 70% gelegen habe. Durch den starken Anstieg der Verbund-Aktie sei die EVN exklusive der Beteiligung an dem Stromerzeugermit einem Wert von Null gehandelt worden. Die Verbund-Aktie notiere, angetrieben durch den Hype um erneuerbare Energieerzeugung, mit einem hohen Aufschlag auf ihre Hauptergebnistreiber, die deutschen und österreichischen Strompreise.Die neue Konzernstrategie der EVN beinhalte die Erhöhung der Investitionen in erneuerbare Energien, mit dem Ziel die Scope 1 Emissionen 50% unter das Niveau von 2005 zu senken. Des Weiteren setze der Konzern auf Digitalisierung, um die Kundenzufriedenheit hochzuhalten und möchte auf Projektbasis innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft anbieten. Das größte Hindernis für ein einwandfreies ESG Profil des Konzerns sei der Minderheitsanteil am deutschen Kohlekraftwerk Walsum 10.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die EVN-Aktie und erhöhen das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 22,00, auf Basis niedrigerer Kapitalkosten. (Analyse vom 19.02.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze EVN-Aktie: