Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN) bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung "aus einer Hand". Des Weiteren gehören der Betrieb von Netzen für Kabel-TV und Telekommunikation sowie das Angebot verschiedener Energiedienstleistungen für Privat- und Businesskunden sowie für Gemeinden zur Produktpalette.



Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkunden in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkunden in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland. Weitere Aktivitäten sind Wärmeproduktion und -verkauf an Endkunden in Bulgarien, die Beschaffung von Strom, Gas und anderen Primärenergieträgern, sowie der Handel mit Strom und Gas auf Großhandelsmärkten.



Mit der Übernahme einer deutschen Umweltdienstleistungsgruppe im Jahr 2003 konnte die EVN das Umweltgeschäft als zweites strategisches Standbein aufbauen und in ihr Geschäftsmodell integrieren. Mit über 100 Umweltprojekten verfügt die EVN über umfassende Expertise in der Planung und Errichtung von Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen, Entsalzungs- sowie thermischen Abfall- und Klärschlammverwertungsanlagen.



Rund 4,8 Mio. Kunden vertrauten im Geschäftsjahr 2019/20 auf die sichere Versorgung mit Energie- und Umweltprodukten sowie -dienstleistungen der EVN. Insgesamt ist die EVN Gruppe derzeit in 14 Ländern tätig. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurden 51,4% der Umsatzerlöse außerhalb Österreichs in den Märkten Mittel-, Ost- und Südosteuropa erzielt (Vorjahr: 44,4%). (28.01.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - EVN: Beteiligung am Versorger Verbund deckt den Marktwert ab - AktienanalyseAuf der Suche nach unentdeckten spannenden Aktien in Österreich, stößt man früher oder später auf EVN, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Raiffeisen Research habe das Kursziel für die Papiere des Energieversorgers trotz der Unsicherheiten wegen der Covid-19-Pandemie jüngst von 20 auf 22 Euro angehoben. Zudem sei die Kaufempfehlung bestätigt worden. Der Gewinnausblick von EVN für 2020/21 entspreche den Erwartungen, so die Experten. Im neuen Jahr könnten der Start des Abwasserprojekts in Kuwait mit einem Volumen von 1,6 Mrd. Euro, aber auch höhere Netztarife in Österreich und ein besseres Ergebnis aus der Stromerzeugung wesentliche Gewinntreiber sein. Zudem werde in Österreich die Verabschiedung des Erneuerbaren-Energien-Ausbaugesetz (EAG) im ersten Quartal 2021 erwartet. Die daraus resultierenden Investitionen in erneuerbare Energien könnten sich ebenso positiv auswirken.Damit nicht genug: EVN sei auch wegen der Beteiligung von 12,63 Prozent am Verbund sehr interessant. Weil der Versorger seinen Strom mit Wasserkraft erzeugt, habe das Papier einen kräftigen Aufschwung erlebt. Diese Wertsteigerung sei bei EVN nur zum Teil angekommen. Der Wert der Verbund-Aktien allein decke deshalb schon die komplette Marktkapitalisierung von EVN ab. Anleger bekämen also das operative Geschäft von EVN umsonst dazu. Die Bewertungslücke könne die Aktie aufholen. Bei der letzten Verbund-Hausse sei EVN (aktuell: 18,88 Euro) auf 24 Euro gestiegen. Das Verbund-Papier notiere jetzt 30 Prozent höher als damals. Entsprechend könnte die EVN-Aktie auf 30 Euro marschieren. Wenn nun noch das Handelsvolumen anziehe, könnte EVN sogar in den ATX aufsteigen.Kurzum: Die Aktie ist eine Spekulation wert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 3/2021)