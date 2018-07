Der Vorschlag müsse zumindest zwei große Hürden überwinden: Zum einen werde damit wieder die alte Diskussion angestoßen, wann die "No-Bailout-Regel" oder das Verbot der Staatsfinanzierung laut Maastrichter Vertrag gebrochen sei.



Zum anderen sei auch der finanzielle Aspekt heikel: Die Seigniorage-Gewinne würden nämlich derzeit in die nationalen Haushalte fließen - bis auf acht Prozent, die rechnerisch der EZB zustünden. Laut Berechnungen der "Financial Times" dürfte die Seigniorage bis 2027 rund 112 Milliarden Euro ausmachen. Österreichs Regierung zum Beispiel stemme sich dem Vernehmen nach heftig gegen die Umschichtung dieser Gelder.



Die Seigniorage sei der Gewinn, der durch die Ausgabe von Zentralbankgeld entstehe. Sie ergebe sich im Wesentlichen aus den Zinserträgen, die die Notenbanken durch das Verleihen von Geld erwirtschaften würden. Die EZB selbst gebe zwar keine Euro-Banknoten aus - es seien die nationalen Zentralbanken, die die Geldscheine für die EZB in den Verkehr bringen würden. Die EZB erhalte aber durch ihre Forderungen gegenüber den Nationalbanken Seigniorage-Einkünfte: Ihr seien acht Prozent aller im Euro-Währungsgebiet umlaufenden Geldscheine zugewiesen worden.



Budget muss binnen sechs Monaten beschlossen werden



Es sei von enormer Wichtigkeit, dass der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 noch in diesem Jahr unter der derzeitigen österreichischen Ratspräsidentschaft beschlossen werde, habe Fähndrich bei einer Veranstaltung der EU-Kommission in Wien gesagt. Wenn es die Österreicher nicht schaffen würden, dann sei die nächste realistische Möglichkeit dazu erst wieder im zweiten Halbjahr 2020, dann unter deutscher Präsidentschaft. Denn 2019 würden EU-Parlamentswahlen stattfinden, was bedeute, dass politisch innerhalb der EU kaum wichtige Entscheidungen getroffen werden dürften.



In erster Linie werde sich das neue Parlament nach den Wahlen mit Posten beschäftigen müssen, so Fähndrich - Kommissare müssten gefunden und geprüft werden, die neuen Parlamentarier müssten sich einarbeiten. Bleibe der EU-Haushalt in der Schwebe, würden viele Personen in der Luft hängen: vom Bauern, der aufgrund ungewisser Subventionslage bei der Bank keinen Kredit bekomme, bis zum Forscher, der ohne Förderung dastehe. (05.07.2018/ac/a/m)





