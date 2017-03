Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission unterstützt den Ausbau der erneuerbaren Energien in Afrika. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:EU-Kommissar Mimica erklärte: "Mit diesen 19 Projekten, die ein Investitionspotential von 4,8 Mrd. Euro haben, erfüllt die Europäische Union ihre Versprechen. Wir machen aus unseren Zusagen konkrete Projekte vor Ort."Das Engagement der Kommission in der Initiative für erneuerbare Energien in Afrika (Africa Renewable Energy Initiative, AREI) steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und des Klimaabkommens von Paris. (06.03.2017/ac/a/m)