Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auf dem 21. Gipfeltreffen EU-Ukraine in Kiew haben die Europäische Union und die Ukraine gestern (Montag) ihre enge Partnerschaft und ihr gemeinsames Engagement für eine umfassende Reformagenda bekräftigt, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Partnerschaft der Europäischen Union mit der Ukraine ist von Solidarität und Freundschaft geprägt. Sie entwickelt sich sehr gut weiter. Gemeinsam haben wird in den vergangenen fünf Jahren größere Fortschritte erzielt als in den beiden Jahrzehnten davor", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei der Pressekonferenz nach dem Gipfel."Die Ukraine hat sich zu ambitionierten Reformen verpflichtet. Die EU wiederum hat die Ukraine in beispielloser Weise finanziell und fachlich sowie mit autonomen Handelsmaßnahmen unterstützt. Zudem konnten bislang fast drei Millionen Ukrainer ohne Visum in die EU reisen . Neben der weiterhin herrschenden Einigkeit bezüglich der Sanktionen zeigt dies, dass sich die EU genauso entschlossen wie bisher für die Ukraine einsetzt", fügte Juncker an.Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rates, vertraten die Europäische Union; die Ukraine wurde von ihrem Präsidenten Wolodymyr Selensky vertreten. Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Federica Mogherini, und der für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen zuständige Kommissar, Johannes Hahn‚ nahmen ebenfalls daran teil.Die Europäische Union und die Ukraine haben sich auf eine gemeinsame Erklärung verständigt, die für die Fülle an Themen auf der bilateralen Agenda steht.EU stellt weitere 119 Mio. Euro für eine verantwortungsvolle und effiziente Staatsführung in der Ukraine bereit und verstärkt ihre Unterstützung für die Region Asowsches MeerAuf dem Gipfel wurde anerkannt, dass die Ukraine erhebliche Fortschritte mit ihrem Reformprozess erzielt hat. Gleichzeitig herrschte Einigkeit darüber, dass diese Bemühungen, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung, schneller vorangetrieben werden müssen. Die EU zeigt sich eindeutig solidarisch mit der Ukraine, die im östlichen Landesteil und auch in der Region um das Asowsche Meer ständig mit Herausforderungen konfrontiert ist.Das Paket wird Programme für Dezentralisierung (ausgestattet mit 40 Mio. Euro) und Korruptionsbekämpfung (mit 15 Mio. Euro dotiert) umfassen, ferner ein Programm über 10 Mio. Euro zur Unterstützung der Zivilgesellschaft sowie ein Programm über 44 Mio. Euro zur Förderung wichtiger Reformen und zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens und der vertieften und umfassenden Freihandelszone . Die Unterstützung von Antikorruptionsmaßnahmen und Dezentralisierungsreformen sind ein zusätzlicher Beitrag zu den bereits erfolgreich laufenden, richtungsweisenden EU-Programmen ("U-LEAD with Europe" und EU-Initiative zur Bekämpfung der Korruption (EUACI)).Vollständiger Wortlaut der Pressemitteilung: Gipfeltreffen EU-Ukraine: EU stellt weitere Unterstützung für die Dezentralisierung, die Korruptionsbekämpfung, die Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft und eine verantwortungsvolle und effiziente Staatsführung in der Ukraine bereitDie Kommission sah ferner Mittel für zusätzliche Maßnahmen in der Größenordnung von 10 Mio. Euro vor, mit denen die Diversifizierung der lokalen Wirtschaft, kleine Unternehmen, die Zivilgesellschaft vor Ort und die Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung sowie die Verbesserung der kommunalen Sicherheit und der öffentlichen Sicherheit im Asowschen Meer unterstützt werden sollen. Durch diese weitere Hilfe werden Auswirkungen der destabilisierenden Maßnahmen Russlands im Asowschen Meer auf die Wirtschaft und die Gemeinschaften vor Ort abgemildert.