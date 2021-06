Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe während des gestrigen europäischen Handels etwas Schwäche erlebt. Heute steige der Index jedoch wieder an und teste die Widerstandszone, die durch das 127,2% Retracement der Korrektur vom 7. bis 9. Juni markiert werde (15.790 Punkte). Falls wir einen Ausbruch über diese Hürde sehen würden, könnte der nächste Widerstand bei 15.880 Punkten gefunden werden. Diese Zone sei mit dem 161,8% Retracement der Korrektur vom 7. bis 9. Juni sowie der Korrektur vom 7. bis 13. Mai markiert. Händler sollten sich darauf einstellen, dass es nach der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsdaten (14:30 Uhr) zu einem Anstieg der kurzfristigen Volatilität kommen könnte.



Unternehmsnachrichten:



Einem Bericht von Bloomberg zufolge hätten sich die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika über illegale Subventionen für Flugzeughersteller geeinigt. Der Streit habe dazu geführt, dass Zölle auf Exporte im Wert von 11,5 Milliarden Dollar erhoben worden seien. Die Zölle könnten für fünf Jahre ausgesetzt werden. Die Unterhändler der EU und der USA hätten entschieden, dass es besser sei, bei Flugzeugen zu kooperieren, da der chinesische staatlich unterstützte Flugzeughersteller Comac beginne, eine Bedrohung für das Duopol von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) und Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) darzustellen.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) habe gestern bekanntgegeben, dass das Unternehmen einen Vertrag mit dem Stromverteilungsnetzbetreiber Lyse Elnett gewonnen habe. Im Rahmen der Vereinbarung werde Siemens Energy Dienstleistungen für das Stromnetz in Norwegen erbringen, einschließlich des Baus und der Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur. Der Vertrag habe eine Laufzeit von bis zu acht Jahren und könnte einen Wert von bis zu 200 Millionen Euro haben. (15.06.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa knüpfen an die gemischte Entwicklung an den asiatischen Börsen an, so die Experten von XTB.Die Indices aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden würden zulegen, während die Aktien aus Spanien, Italien und Russland zurückbleiben würden. Die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen für Mai seien die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages (14:30 Uhr) und könnten die kurzfristige Volatilität an den Devisen- und Aktienmärkten gleichermaßen erhöhen.