EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Hohe Vertreter Josep Borrell vertreten die EU heute (Montag) beim 22. EU-China-Gipfel mit Chinas Premierminister Li Keqiang und Präsident Xi Jinping, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aus Sicht der EU ist China der zweitwichtigste Handelspartner hinter den USA, aus der Perspektive Chinas ist die EU auf Platz 1. EU-Unternehmen haben im Vorjahr Waren im Wert von knapp 200 Mrd. Euro nach China exportiert, die Importe in die EU haben 362 Mrd. Euro betragen.Parallel zum EU-China-Gipfel findet heute zudem der 9. EU-China-Energiedialog statt. Energiekommissarin Kadri Simson wird die Diskussion mit ihren chinesischen Amtskollegen leiten, in deren Mittelpunkt die Rolle der grünen Energie für den wirtschaftlichen Aufschwung und die künftige Zusammenarbeit bei sauberen Technologien, die Reformen des Energiesektors und die globalen Energiemärkte sowie die Versorgungssicherheit stehen werden.