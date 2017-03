Je nach Entscheidung der Eltern und Lehrer können die Teilnehmer als Gruppe in der Schulklasse oder allein reisen. Klassenfahrten werden allerdings vorrangig berücksichtigt. In vielen Fällen wird erwartet, dass Schulklassen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, die beim eTwinning-Projekt zusammengearbeitet haben. Schüler im letzten Jahr einer weiterführenden Schule dürften wahrscheinlich eher Einzelreisen wählen. Die Reisen, die bis zu zwei Wochen dauern können, sollten zwischen August 2017 und Dezember 2018 stattfinden.



Müssen die Reisen bestimmten Kriterien entsprechen?



Die Reisekosten dürfen die Obergrenzen für die bereitgestellten Mittel nicht überschreiten. Außerdem sind zwei weitere Kriterien zu beachten:



- Der gewichtete Durchschnitt der CO2-Emissionen je Reisendem und Kilometer mit den einzelnen Verkehrsträgern darf für die Reisestrecke 200 g nicht überschreiten. Die einzelnen Verkehrsträger weisen folgende Werte auf: Eisenbahn: 14 g, Stadt- und Fernbusse: 86 g, mittelgroße Fähren: 258 g, kleine Fähren und Flugzeuge: 285 g CO2. Der Schwellenwert wurde auf 200 g festgesetzt, damit die Teilnehmer für ihren CO2-Fußabdruck sensibilisiert werden und den jeweils nachhaltigsten Verkehrsträger wählen.



- Außerdem sollte das Verhältnis zwischen Reise- und Aufenthaltsdauer bei einer Fahrt von höchstens 3 Tagen höchstens 1 zu 3 und bei einer längeren Fahrt höchstens 1 zu 4 betragen. Damit soll vermieden werden, dass Schüler sehr lange Reisen mit langsamen Verkehrsträgern oder großen Umwegen unternehmen, die ihnen nur wenig Zeit für den Aufenthalt am Zielort lassen.



eTwinning und Erasmus+



eTwinning ist die größte Gemeinschaft für Schulen in Europa. Die kostenlose Plattform ermöglicht es Lehrern, sich zu vernetzen, kollaborative Projekte zu entwickeln und Ideen auszutauschen. Es fördert die Vernetzung und Kooperation von Schulen in Europa die formelle und informelle Fortbildung von Lehrern. Die Angebote richten sich an Kindergärtner, Primar- und Sekundarschullehrer aller Fächer, Schulformen und Jahrgangsstufen. Alle Angebote von eTwinning sind kostenfrei.



Als Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich ist in Deutschland der Pädagogische Austauschdienst PAD interessierte auch Nationale Koordinierungsstelle für das europäische Schulnetzwerk eTwinning.



Erasmus+ ist insgesamt mit einem Budget in Höhe von rund 14,8 Mrd. Euro ausgestattet. Das auf sieben Jahre ausgelegte Programm soll Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit verbessern und die Modernisierung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Kinder- und Jugendhilfe voranbringen. Mehr als vier Millionen Menschen werden bis 2020 von den EU-Mitteln profitieren, so sollen zwei Millionen Studierende im Ausland studieren oder sich fortbilden können, 650.000 Berufsschülerinnen und -schüler sowie Auszubildende erhalten Stipendien, um im Ausland zu lernen oder zu arbeiten und 800.000 Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen, Ausbilder und Jugendbetreuer können im Ausland unterrichten oder sich fortbilden. (Pressemitteilung vom 27.03.2017) (28.03.2017/ac/a/m)







